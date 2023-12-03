"بيطرى بورسعيد" يواصل تحصين الأبقار والجاموس لمواجهة الحمى القلاعية

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور عبد الستار شعوط، مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، إن الفرق البيطرية المنفذة للحملة القومية الثالثة لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام تواصل حملاتها لمواجهة المرض حفاظاً على الثروة الحيوانية التى تعد أمن قومى.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجها و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتابع عبد الستار، أن الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف من تحصين الأبقار والجاموس والأغنام وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطرى التى تبذل قصارى جهدها من خلال الحملات التوعوية للمربين والوقوف على مدى أهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكدت الدكتورة سوسن إبراهيم، مدير إدارة الطب الوقائى، أنه تم توفير كافة لقاحات الحمى القلاعية والوادى المتصدع للجان التحصين بالوحدات البيطرية بالقابوطى الجديد والكيلو 17 ومنطقة بحر البقر المتمثلة فى وحدات مشروع ناصر والبليسى ووحدة عايش والمختار ومنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

وتابعت مدير الطب الوقائى أن هناك لقاحات التحصين تقدم للمربين بأسعار كالآتى لقاح الجاموس والابقار 24.5 جنيه للرأس الواحدة و11.75 جنيه للأغنام.

أكدت الدكتورة سوسن أن الحملة شملت ترقيم الحيوانات الأبقار والجاموس بواقع 10 جنيهات و8 جنيهات لترقيم الأغنام وكلها بيانات تسجل بالبطاقة الصحية للحيوان على مدار العام لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها لخلق بيئة آمنه تساعد على رفع معيشة المربين.