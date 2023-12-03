برلمانى: المصريون سيشاركون بقوة فى انتخابات الرئاسة والعالم كله ينظر إلينا

الفيوم رباب الجالي

قال النائب عمرو أبو السعود عضو مجلس النواب، إن الفيوم هي سلة الغذاء بمصر، وقطاع الزراعة والري قطاع هام وما شهدته من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لا يمكن تجاهله من بينها المعالجة الثلاثية لمحطة بحر البقر لتروي 410 آلاف فدان في سيناء وهي أكبر محطة معالجة في العالم لمعالجة مياه الري، بالإضافة إلي معالجة مياه الصرف بشرق الدلتا، وإعادة تشغيل مشروع توشكي لذلك الزراعة والري من القطاعات المميزة في عهد الرئيس السيسي والفيوم من أكثر المحافظات التي شهدت إعادة تأهيل الترع، كما أن المحافظة كان لها حظ كبير في مشروع حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكل هذه الانجازات تدعونا لدعم الرئيس.

وقال إنه لا بد أن يخرج الـ100 مليون مصر لنقول العالم كله إن قرارات مصر ورئيسها، بدعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها نابعة من إرادة مصر، مضيفا أن العالم كله سينظر إلينا في أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المصريون سيشاركون بقوة فى الانتخابات

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى لأمانة الزراعة والرى بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

وحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، أعضاء المركزية للزراعة والرى والدكتور عيد الحميد الدمرداش أمين مساعد، النائب عمرو أبو السعود أمين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.