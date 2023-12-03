انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق لأعمال الصيانة الدورية في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين ، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء عادل برغش، عن انقطاع التيار الكهربائي غدا الإثنين لمدة 4 ساعات، وذلك بداية من الساعة 5 صباحا حتى 9 صباحا، للقيام بأعمال الصيانة الدورية في محولات الكهرباء بالمدينة.

وجاءت المناطق التي أعلن عنها في البيان الصادر من مجلس مدينة شربين، والتي ستتأثر بانقطاع التيار في مدينة شربين بالكامل، وقرية كفر الشناوي، وناشدت رئاسة مجلس المدينة المواطنين والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية بكافة إداراتها بإتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار الكهربائي والانتهاء من أعمال الصيانة.

ووجه مجلس المدينة على سرعة إصلاح الأعطال بالكهرباء والدفع بمنظومة العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والتفاعل مع مطالبهم وحل شكواهم، وصيانة أعمدة الإنارة وترميم المتهالك منها وتجميع كافة الوصلات والكابلات العشوائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتحديدا في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، والإستعداد الكامل للانتخابات الرئاسية المقبلة.