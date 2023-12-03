اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنيا لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:05 م
انطلاق مؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنيا لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمة حزب مستقبل وطن بالمنيا، بحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونظم الحزب عدد من المؤتمرات خلال الفترة الماضية دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع. 
 
وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم تلاوة من القران الكريم للقارئ الشيخ محمود  الشحات انور، وذلك بحضور المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
 
وقد احتشد المواطنين المشاركين فى المؤتمر، قبل بدء المؤتمر بوقت كبير والذين توافدوا من كل مراكز المحافظة لإعلان دعمهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا.






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