اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:55 م
الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع انتخابات المصريين بالخارج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الناخبون المصريون في الجزائر التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم قبيل انتهاء الانتخابات الرئاسية وغلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.


وشهدت العملية الانتخابية، مساء اليوم، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر في الوقت الذي حرص بعضهم على المشاركة مصطحبين أطفالهم لتعليمهم أهمية وواجب المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.


كما واصلت السفارة المصرية بالجزائر تقديم كافة التسهيلات اللازمة الخاصة بالعملية الانتخابية حتى انتهاء موعد الاقتراع في تمام التاسعة مساء.


وكان اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.







مصر

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة