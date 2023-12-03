وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن إسرائيل تدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة وتعيد السكان إلى المرحلة البدائية بعد تحويلها القطاع، بما في ذلك المنازل والمصانع والشركات والبنى التحتية، إلى أكوام من الركام، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات.

وحمل المجلس، نتنياهو وحكومته المسؤولية عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الجرائم ومُحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.