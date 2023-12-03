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القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع وشارع يافا بغزة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:42 ص
القاهرة الإخبارية: غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع وشارع يافا بغزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك غارات مكثفة تستهدف دير البلح وسط القطاع وشارع يافا بمدينة غزة.

وقبلها أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الاحتلال يقتحم حى جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 

 







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