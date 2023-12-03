الغرفة التجارية بالقاهرة تدعو منتسبيها للمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

كتب إسلام سعيد

دعت غرفة القاهرة التجارية منتسبيها للمشاركة في التصويب بالانتخابات الرئاسية، كما أعلن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك داخل غرفة القاهرة بمركزي التميز بمقر الغرفة الرئيسي 4 ميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق وأيضًا مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة بالقاهرة.

وقال العشرى إنه تم توفير هذه الخدمة مجانًا لمساعدة التجار على معرفة مقارهم الانتخابية لدعم عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني علينا جميعًا من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وحماية المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ككل.

وحثّ العشرى مجتمع الأعمال والعاملين لديهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث إنها واجب وطني مكفول لكل مصري ، وإن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات والتوسع العمراني ومبادرات مهمة مثل حياه كريمة ومشاريع الرعاية الصحية و 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على الفيروسات الكبدية وغيرها من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين حياه المواطن المصري.