الغرفة التجارية: أسعار الدواجن للمستهلكين تتراجع دون 70 جنيها

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط سعر كيلو الفراخ للمستهلكين في بعض الأسواق إلى ما دون 70 جنيها لأول مرة في بعض الأسواق، في حين يتراوح الكيلو للمستهلكين حاليًا بين 69 و 72 جنيها على حسب منطقة البيع.

وأضاف سامح السيد في تصريحات خاصة، أن سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة انخفض على مدار هذا الأسبوع مسجلاً 61 إلى 63 جنيها في حين يسجل سعر الساسو 73 جنيها ، وهو ما ينعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين.

ومن جانب آخر أعلن سامح السيد انخفاض سعر بيض المائدة الأبيض إلى 120 جنيها وللمستهلك يبدأ من 130 جنيها ويسجل سعر البيض الأحمر 122 جنيها ويصل المستهلك من 135 جنيها وبلغ سعر البيض البلدي 137 جنيها ويصل المستهلك بدءاً من 145 جنيها