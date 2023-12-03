اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"الصرف الصحى" بالإسكندرية تعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:28 م
"الصرف الصحى" بالإسكندرية تعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات الرئاسية جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة لمراجعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
 
وشدد على مراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلي المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .
 
وحث "نافع" جميع العاملين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.
 
وأكد، أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات  الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لإستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد. 






الاسكندرية

الانتخابات الرئاسية

السباق الانتخابى

الصرف الصحى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة