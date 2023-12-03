"الصرف الصحى" بالإسكندرية تعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات الرئاسية

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة لمراجعة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وشدد على مراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلي المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

وحث "نافع" جميع العاملين بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

وأكد، أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لإستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد.