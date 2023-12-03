الشرطة تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم.. صور

كتب محمود عبد الراضي

احتفلت أجهزة وزارة الداخلية باليوم العالمي لذوي الهمم عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات.. حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.. وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة، بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط الشرطة بالمعادى لعدد من الأشخاص ذوى الهمم بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

ويضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) باستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الهمم بالمجان لمدة شهر إعتباراً من أول ديسمبر2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



الاحتفال بذوي الهمم

الشرطة تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم

الداخلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم



جانب من احتفال الشرطة باليوم العالمى لذوى الهمم



الشرطة مع ذوى الهمم احتفالا باليوم العالمى

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الهمم لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023 .. بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).بالإضافة إلى إضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم احتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الهمم تنسيقاً مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.