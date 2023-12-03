اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"السر في منتصف الليل".. اعترافات مُثيرة لعصابة سرقة إطارات السيارات بالمرج

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:00 ص
"السر في منتصف الليل".. اعترافات مُثيرة لعصابة سرقة إطارات السيارات بالمرج محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت جهات التحقيق لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهمين الثلاثة اعترفوا بشكل مفصل عن تكوينهم تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، وبيعها للكسب غير المشروع منها.

واعترف المتهمين أيضا بمراقبتهم للسيارات والتأكد من خلوها من أصحابها، وتنفيذ جرائمهم في منتصف الليل بعيدا عن أعين الناس بأسلوب الفك.

النيابة العامة أمرت من جانبها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود وأصحاب السيارات، ومواجهة المتهمين بها.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 
 
 
 





 

 







سرقه

تشكيل عصابى

سرقه اطارات السيارات

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة