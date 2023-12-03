الجيش الأمريكي: وقوع 4 هجمات اليوم على 3 سفن تجارية جنوب البحر الأحمر

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الجيش الأمريكي قال إنه وقع 4 هجمات اليوم على 3 سفن تجارية تعمل في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت نقلا عن مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أن سفينة حربية أمريكية أسقطت مسيرات تابعة لجماعة الحوثي وتصدت لهجوم صاروخي استهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن المدمرة كارني التي تصدت لهجوم الحوثيين الأخير جزء من القوات التابعة لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد.