الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء تنظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نظم الإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بجنوب سيناء، مؤتمر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بعنوان "إنزل شارك.. صوتك أهم".

وقالت أميمة إبراهيم رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، إن دعم المرشح عبد الفتاح السيسى يأتى لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصرى، مؤكدة أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعمًا لجهوده.

وأوضحت، أن هذا القرار جاء انطلاقًا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وإيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأضافت أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وأكدت أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها.

وأكد عصام خضير رئيس جمعية ذوى الهمم بجنوب سيناء، أن مصر تواجه حروبا في الداخل والخارج ونلمس جميعا جهد الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهتها وأن مصر لن تبني إلا بسواعد شبابها، وأنه خلال السنوات الأربع الماضية تتحرك الدولة للأمام ولا ينكر أحد ذلك وهناك خطوات جادة وتنموية وقرارات جريئة تتخذها الدولة خصوصا في مشروعات البنية الأساسي، وطالب الجميع بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حضر المؤتمر أميمة ابراهيم رئيس الاتحاد الإقليم للجمعيات الأهلية بجنوب سيناء وعصام خضير رئيس جمعية ذوى الهمم والدكتور هيثم محمد إبراهيم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.



مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى جنوب سيناء (1)



مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى جنوب سيناء (2)



مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى جنوب سيناء (3)



مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى جنوب سيناء (4)



مؤتمر لدعم الرئيس السيسى فى جنوب سيناء (5)