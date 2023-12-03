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الجالية المصرية بالكويت تحتفل بالانتخابات الرئاسية على الأغانى الوطنية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:44 م
الجالية المصرية بالكويت تحتفل بالانتخابات الرئاسية على الأغانى الوطنية انتخابات المصريين فى الكويت
كتب محمد جمال

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اصطف أبناء الجالية المصرية فى الكويت بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى ملحمة وطنية تجسد حب المصريين بالخارج لبلدهم، وحرص المصريين فى الكويت على الاحتفال بالانتخابات الرئاسية بمقر القنصلية المصرية رافعين أعلام مصر ومرددين الأغانى الوطنية.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، إقبالاً ملحوظا، فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.







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