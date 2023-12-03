الثلوج تتساقط على المصريين بالسويد أثناء التوجه للتصويت بالانتخابات الرئاسية 

كتب ـ محمود راغب

وسط الثلوج وتساقطها، توافد أبناء الجالية المصرية فى السويد، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج .

وتوافد أبناء الجالية فى السويد فى أتوبيس خاص رغم الأجواء شديدة البرودة ودرجات الحرارة التى تزيد عن 8 درجات تحت الصفر وتساقط الثلوج.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.