اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:10 م
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"التجارة" تتصدر ترتيب القطاعات الصاعدة بالبورصة خلال نوفمبر بنسبة 43.5%

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:01 م
"التجارة" تتصدر ترتيب القطاعات الصاعدة بالبورصة خلال نوفمبر بنسبة 43.5% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 43.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 26.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 21.8%، وصعد قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 17.7%، 17.3%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 15.5%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 14%.
 
كما صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 13.7%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 12%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.4%، وارتفعت قطاعات العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 10.9%، 10.8%، 10%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 9.69% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 21.94% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 18.05% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.06% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 24.71% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 140.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.053 تريليون جنيه إلى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 302.3 مليار جنيه إلى 342.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3%.
 
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.355 تريليون جنيه إلى 1.478 تريليون جنيه بنسبة نمو 9.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 28.9%.






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