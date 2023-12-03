اليوم السابع
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الانتخابات الرئاسية 2024.. كيفية الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومى (إنفوجراف)

الأحد، 03 ديسمبر 2023 02:31 م
الانتخابات الرئاسية 2024.. كيفية الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومى (إنفوجراف) كيفية الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومى

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.
 
الانتخابات الرئاسية 2024.. كيفية الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومى
الانتخابات الرئاسية 2024.. كيفية الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومى
 
وسهلت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية (www.elections.eg
 
* يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات
 
*الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي
 
*اختيار إدخال الرقم القومي
 
*الضغط على استعلام
 
*ظهور عنوان اللجنة الانتخابية






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