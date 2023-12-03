الإعلان عن مناقصات ومزايدات علنية فى رصف الطرق بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أولا المناقصات العامة : جلسة يوم الإثنين 2023/12/4

1_ رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (1).

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

2_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (1).

- قيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الثلاثاء 2023/12/5

3_رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (1).

- قيمة التأمين المؤقت 160 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

4- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (1).

-قيمة التأمين المؤقت 120 ألف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 2023/12/6

5- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (3).

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

6- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (1).

- قيمة التأمين المؤقت 140 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الخميس 2023/12/7

7- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (2).

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

8- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية ثان.

- قيمة التأمين المؤقت 135 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الخميس 2023/12/14

9- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (4).

- قيمة التأمين المؤقت 185 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

10- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (2).

- قيمة التأمين المؤقت 125 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

جلسة يوم الإثنين 2023/12/18

11- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (2).

- قيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

12- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (2).

- قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

13- رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت 400 ألف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 599 جنيه.

ثانيًا المزايدات العلنية العامة: جلسة يوم الخميس 2023/12/14

1- استغلال كافيتريا المقصورة الرئيسية بمدرج (3) بستاد الإسكندرية الرياضي.

- قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

*جلسة يوم الأحد 2023/12/17*

2- استغلال عدد (30) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان.

- قيمة التأمين المؤقت 500 جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

و يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال مواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة (تليفون وفاكس/ 034234140) .

ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي :

- بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل ،و آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية .

تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.