الأطفال فى دبى يحملون صور المرشح الرئاسى السيسى أمام السفارة المصرية..فيديو

إيمان حنا

شهد صباح اليوم الثالث للتصويت الانتخابات الرئاسية حضورا مكثفا من المصريين المقيمين فى دبى، والذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم فى هذا العرس الديموقراطى.

ورفع عدد من الأطفال رفقة ذويهم صور الرئيس السيسى معبرين عن فرحتهم بقيادته لمصر.



المصريون فى دبى

وخلال اليومين الأول والثاني لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.