اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية..

الأطفال فى دبى يحملون صور المرشح الرئاسى السيسى أمام السفارة المصرية..فيديو

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:12 ص
الأطفال فى دبى يحملون صور المرشح الرئاسى السيسى أمام السفارة المصرية..فيديو التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى دبى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد صباح اليوم الثالث للتصويت الانتخابات الرئاسية حضورا مكثفا من المصريين المقيمين فى دبى، والذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم فى هذا العرس الديموقراطى.
 
ورفع عدد من الأطفال رفقة ذويهم صور الرئيس السيسى معبرين عن فرحتهم بقيادته لمصر.
 
المصريون فى دبى
المصريون فى دبى
 
وخلال اليومين الأول والثاني لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.
 
 
وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.
 
وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
 
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.






تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة