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إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:27 م
إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط انتخابات الرئاسة بالخارج
أ ش أ

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أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد إدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.


وقال السفير المصري في نواكشوط خالد يوسف -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عمليات الاقتراع جرت في أجواء هادئة، مؤكدًا أن الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من قِبل الجالية المصرية، بما يظهر التزام أبناء الجالية بأداء واجبهم الوطني.


وأشاد السفير المصري بحسن تعاون السلطات الأمنية الموريتانية التي وفرت كافة الإمكانيات للتعاون مع السفارة لإنجاح وتأمين العملية الانتخابية.







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