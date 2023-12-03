اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة خلال مشاجرة في كفر الشيخ

الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:10 م
إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة خلال مشاجرة في كفر الشيخ اسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بحي القنطرة البيضاء بشرق مدينة كفر الشيخ، ونقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بحي القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، أدى لإصابة 4 أشخاص، بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ، لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من عبدالرحمن كمال عيد، 20سنة، بجرح نافذ بالصدر، ومها محمود عبدالسلام، 40 سنة، بجرح بالصدر، وفاطمة محمد النوساني، 48سنة، بجرح بالوجه، وسماح حسن عبدالله، 40 سنة، بجرح بالكتف.

 

 







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