إدارة العلاج الحر بالدقهلية توصى بغلق 11 منشأة طبية مخالفة.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 142 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 32 عيادة خاصة و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 18 مركزا و معملا من بينها 12 مركزا ومعملا غير مرخصة.

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 4 منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 11 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة و لإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 14 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

و أضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 42 منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة