اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب فى مدينة نصر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:26 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب فى مدينة نصر حبس متهمين - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة ثالث مدينة نصر، إحالة  عاطلين، للمحاكمة الجنائية  بتهمة سرقة "جنيهات ذهب" ومبلغ مالى من داخل عيادة طبيب، واعترف المتهمين بارتكابهما للواقعة وأن أحدهما كان يعمل سابقا فى العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية، وأشارا إلى أنهما قررا سرقة العيادة، وبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهما، إلا أنه تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالــــى- هاتف محمول) من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.

 







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