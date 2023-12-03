أغانى وهتافات وأعلام مصر.. احتفالات المصريين بإسبانيا بالاستحقاق الانتخابى

كتب: أحمد جمعة

احتشد عدد كبير من أبناء المصرية في أشبانيا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحصل "اليوم السابع" على صور ومقاطع مصورة تبرز احتفالات المواطنين المصريين أمام سفارة مصر لدى مدريد..

وحرص عدد من الشباب المصرىعلى الاحتشاد أمام اللجنة الفرعية للإدلاء بأصواتهم، مرددين هتافات داعمة لمصر ومؤسساتها والتأكيد على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

وتوافد الناخبون المصريون لليوم الثالث على السفارة المصرية فى مدريد، بإسبانيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المصريين فى الخارج.

وحرص الناخبين على رفع العلم المصرى واصطحاب أبنائهم خلال عملية التصويت في إطار حرصهم على تشجيع أبناءهم على المشاركة مستقبلا في أيا من الاستحقاقات الانتخابية من أجل مستقبل أفضل.

وعلي مدار اليوم الأول لـ تصويت المصريين في الخارج، تصدرت الجاليات المصرية لدي الدول العربية قائمة الأكثر مشاركة ، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط عبارات تأييد للدولة ومؤسساتها وهتافات "تحيا مصر".

وفي أوروبا والدول الغربية، ضرب المصريين في الخارج رسائل وفاء وإخلاص، حيث تحدوا ظروفا جوية صعبة، كما هو الحال في عملية التصويت في سفارة مصر لدى فنلندا ، وأول أيام التصويت في سفارة مصر لدي النمسا ، للمشاركة في الانتخابات .

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .