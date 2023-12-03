أسوان الأزهرية تعلن نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

أعلنت إدارة رعاية الطلاب، ب منطقة أسوان الأزهرية ، نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية "بنين - فتيات"، على مستوى الإدارات التعليمية، حيث سيتم تصعيد الفائزين للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى المنطقة.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالى:

ففي إدارة اسوان فوز معهد أسوان النموذجي بنين، ومعهد أسوان النموذجي فتيات

وفي إدارة كوم أمبو: فوز معهد كوم أمبو النموذجي بنين، ومعهد كوم أمبو النموذجي فتيات.

وفي إدارة نصر النوبة : فوز معهد الدكة بنين، و معهد أبوسمبل فتيات

وفي إدارة دراو : فوز معهد دراو النموذجي بنين، ومعهد دراو النموذجي فتيات.

وفي إدارة إدفو شرق : فوز معهد أبو الحسن الشاذلي بنين، ومعهد الكلح شرق للفتيات.

وفي إدارة إدفو غرب : فوز معهد إدفو بنين، ومعهد إدفو للفتيات.

وأوضحت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية، أن التصفيات النهائية علي مستوى المنطقة ستجرى بنظام فردي وليس جماعي، أي أن كل طالب سيتم عقد امتحان له بمفرده.