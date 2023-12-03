أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-12-2023.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية الهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، واسيك للتعدين-اسكوم، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي بي كوربوريشن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وليسيكو مصر، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وطاقة عربية، وريكاب للاستثمارات المالية، وابن سينا فارما، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.16%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 85.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 144.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، 210.3 ألف جنيه، 24.5 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24571 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10467 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7686 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6614 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 13.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- ابن سينار فارما بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.56%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 20.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.60%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 26.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.91%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 4.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 46.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.88%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 50.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.53%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.92%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 49.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.