5 نصائح للحد من ارتفاع ضغط الدم خلال شهور البرد.. عشان صحة قلبك

كتبت إيناس البنا

فى فصل الشتاء يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، التي من شأنها أن تحد من ارتفاع ضغط الدم للحفاظ على صحة قلبك، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، فمن خلال دمج عدد من النصائح البسيطة في روتينك الشتوي، يمكنك إدارة ارتفاع ضغط الدم بشكل فعال وضمان صحتك العامة خلال الأشهر الباردة.

نصائح لإدارة ارتفاع ضغط الدم في الشتاء

1. مارس التمارين الرياضية

قد يمنع الطقس البارد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لكن البقاء نشيطًا ضروري لإدارة ارتفاع ضغط الدم، مارس الأنشطة الداخلية مثل المشي السريع أو اليوجا أو التمارين المنزلية للحفاظ على تدفق الدم وصحة قلبك.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي

اختر الأطعمة الدافئة الغنية بالعناصر الغذائية التي من شأنها تعزيز صحة القلب، من خلال تضمين الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي، والحد من تناول الملح للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

3. حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب الماء

حتى في فصل الشتاء، من الضروري أن تبقى رطبًا وتشرب الكثير من الماء، يساعد الترطيب المناسب على تنظيم ضغط الدم، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

4. مراقبة مستويات التوتر

يمكن أن يجلب الشتاء المزيد من التوتر، مارس أنشطة تقلل التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق.

5. الفحوصات المنتظمة

تأكد من إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة ضغط الدم باستمرار، أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك إجراء تعديلات على خطة العلاج الخاصة بك إذا لزم الأمر.