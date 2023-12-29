29 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات 1.2مليار دولار خلال 2023

كتبت مروة الغول

شهد قطاع البترول ، تحقيق إنجازات هائلة خلال عام 2023 فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، أبرزها توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئرًا جديدًا.

وتم طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.

وكذلك الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئرًا كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار .

وأيضا طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .

وتم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

كما تم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء وتوقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل .