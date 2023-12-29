230 مليون جنيه خسائر الكهرباء عن كل 1 ميجا وات من سرقات التيار.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن خسائر سرقة التيار الكهربائي كثيرة و متعددة منها التى توثر على الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء ، و بعضها يؤثر على المواطن باعتباره هو المتضرر الأول من سرقات التيار.

و أوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء تتكبد خسائر عن كل 1 ميجا وات يتم سرقته تبلغ حوالى 230 مليون جنيه ، موضحا أن من بين إصرار سرقات التيار الكهربائي هو زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي و بالتالى انخفاض جودة الخدمة ، بالإضافة إلى تذبذب في الجهد الكهربائي ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

وتابع المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 950 الف عداد كودى للمبانى العشوائية و المخالفة ، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 مليون معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

و أشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حالياً ميكنة تحصيل القيمة الشهرية لمستخدمي نظام الممارسة و ذلك بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية و متابعة مسبوق الدفع لضمان سداده بانتظام و بشكل شهرى للحفاظ على حق الدولة.