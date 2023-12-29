اليوم السابع
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19 طالبا بكفر الشيخ يحصلون على ميداليات ذهبية لـ"الجيت كون دو".. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:30 م
19 طالبا بكفر الشيخ يحصلون على ميداليات ذهبية لـ"الجيت كون دو".. صور أطفال التعليم المجتمعي يفوزون ببطولة الجمهورية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حقق فريق "الجيت كون دو" لمدارس التعليم المجتمعي بكفرالشيخ بطولة الجمهورية، والتي نظمها الاتحاد المصري لـ"الجيت كون دو" بنادي طلائع الجيش، وحصل 19 لاعب على الميدالية الذهبية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يعد هذا الفريق من أفضل الفرق على مستوى الجمهورية ، وأنه تابع لمدارس التعليم المجتمعي بكفرالشيخ، تحت قيادة المدرب عبدالرحمن هيبة وإداري الفريق ساندي سلامة، موجهاً الشكر لأحمد نصار، نقيب الصيادين عضو الامانه العامة للتحالف الوطني بكفرالشيخ، لصرف مكافآت للطلاب الفائزين ببطولة الجمهورية، وتكريمهم.

بطلات الجمهورية من طالبات التعليم النمجتمعي بكفر الشيخ
بطلات الجمهورية من طالبات التعليم النمجتمعي بكفر الشيخ

 

فوز الطالبة بالتعليم المجتمعي بكفر الشيخ بالميدالية الذهبية
فوز الطالبة بالتعليم المجتمعي بكفر الشيخ بالميدالية الذهبية

 

فوز أطفال التعليم المجتمعي بكفر الشيخ ببطولة الجمهورية
فوز أطفال التعليم المجتمعي بكفر الشيخ ببطولة الجمهورية

 

أطفال التعليم المجتمعي يفوزون ببطولة الجمهورية
أطفال التعليم المجتمعي يفوزون ببطولة الجمهورية

 

بطلة الجمهورية مع مدربيها
بطلة الجمهورية مع مدربيها

 

طالبتان فائزتان
طالبتان فائزتان

 







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