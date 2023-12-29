اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ولاية ماين الأمريكية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:06 ص
ولاية ماين الأمريكية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية ترامب
أ ش أ

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أقرت ولاية ماين الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة. 
 
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن المسؤولة عن الشؤون الخارجية في ولاية ماين، شينا بيلوز في ولاية ماين أزالت ترامب من لائحة الاقتراع لعام 2024، في قرار مفاجئ يستند إلى حظر التمرد الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر .. وهذا القرار يجعل ماين الولاية الثانية، التي تستبعد ترامب من الانتخابات، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمها الذي أزاله من الاقتراع في وقت سابق من ديسمبر، بعد اتهامات بتحريضه على التمرد في يناير 2021، واقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.
 
يشار إلى أن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.






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