وزير الأوقاف يسلم شهادات الجودة لـ9 مساجد فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سلِّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، شهادات الجودة والاعتماد، اليوم الجمعة، لـ 9 مساجد بالمحافظة حصلت على الجودة والاعتماد من الفئة (أ)، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى.

وتضمنت قائمة المساجد التسع الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد في بورسعيد: مسجد العباسي، ومسجد القاصدين، المجمع الإسلامي ببور فؤاد، مسجد عبد الرحمن لطفي، مسجد السلام، مسجد الشاطئ، مسجد العظيم، مسجد بور فؤاد الكبير، والمسجد التوفيقي.

وكرم وزير الأوقاف الفائز بجائزة التميز الوظيفي في مجال الدعوة ببورسعيد: الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام، إمام وخطيب المسجد التوفيقي.