وزير الأوقاف يسلم شهادات الجودة لـ9 مساجد فى بورسعيد

سلِّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهادات الجودة والاعتماد، اليوم الجمعة، لـ 9 مساجد بالمحافظة حصلت على الجودة والاعتماد من الفئة (أ)، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى.
وتضمنت قائمة المساجد التسع الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد في بورسعيد: مسجد العباسي، ومسجد القاصدين، المجمع الإسلامي ببور فؤاد، مسجد عبد الرحمن لطفي، مسجد السلام، مسجد الشاطئ، مسجد العظيم، مسجد بور فؤاد الكبير، والمسجد التوفيقي.
وكرم وزير الأوقاف الفائز بجائزة التميز الوظيفي في مجال الدعوة ببورسعيد: الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام، إمام وخطيب المسجد التوفيقي.
وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبادرة "حصن طفلك بالقران الكريم" ، مشيرا خلال لقائه عدد من الأئمة والواعظات بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المباراة تهدف إلى احتضان الأطفال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل أكثر من 5000 مساجد بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المبادرة تتضمن مراجعة وتحفيظ القرآن الكريم والثقافة والآداب العامة، وستنظم مسابقات خاصة بهم في حفظ القرآن الكريم.
ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد ومفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة، بمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة