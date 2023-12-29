وزارة العمل: تسجيل مليون و66 ألفا و873 عاملا غير منتظما بقاعدة البيانات

كتبت آية دعبس

يُعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها وزارة العمل، اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه "الوزارة"، بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها.

وأوضحت وزارة العمل، فى حصاد 2023، أن عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسمياً لدى وزارة العمل، مليون و 66 ألفاً و 873 عاملاً غير منتظماً ،يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 الفًا،و318 عاملًا ، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وبلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الإجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات ، 636 مليون و 894 ألفاً و 153 جنيهاً على الرعاية الإجتماعية والصحية استفاد منها 231 ألفاً و 619 عاملاً بواقع 634 مليون و 502 ألفاً و 660 جنيه على الرعاية الإجتماعية ، و 2 مليون و391 ألفاً و 493 جنيه على الرعاية الصحية ، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و 420 ألفاً و 670 جنيه استفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم.