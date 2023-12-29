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وزارة الصحة: متحور كورونا الجديد JN1 ليس خطيرا ولا يدعو للقلق

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:00 ص
وزارة الصحة: متحور كورونا الجديد JN1 ليس خطيرا ولا يدعو للقلق وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المتحور الجديد jN1 ليس خطيرا ولا يدعو للقلق مطلقا ومثله مثل باقى المتحورات.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طريقة علاج المتحور الجديد لا تختلف مطلقا عن علاج المتحورات الأخرى، وتابع: "نستخدم نفس البروتوكول العلاجى".
 
وأكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالإنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا توجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ولا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:
1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.
2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.
3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.






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