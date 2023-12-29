" هيئة قضايا الدولة ": الانتخابات الإلكترونية حدث تاريخى نأمل تعميمه.. فيديو

كتب أحمد إسماعيل.. تصوير أحمد معروف

قال المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام إن الهيئة تحرص على مواكبة السير بخُطىً ثَابِتَةٍ نحو تقديم خدمات رقمية أفضل لمستشاري الهيئة.

وأضاف الأمين العام في تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع، أن الأمانة العامة تمكنت من الحصول على موافقة الشباب والرياضة؛ وموافقة واللجنة الأولمبية لإجراء انتخابات نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي؛ بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة أولي وفريدة من نوعها في تاريخ النادي؛ وعلى مستوى النوادي الرياضية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية.

وأردف المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن إعلان النتيجة سيكون عقب غلق باب الاقتراع مباشرة ، لافتاً إلى أن عملية الفرز سوف تكون إلكترنية وفي دقائق معدودة سوف يعلن عن الفائز في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهرى بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.