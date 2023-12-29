نوع من التمارين يفيد العظام والقلب.. سهل اتباعه يوميا

كتبت مروة محمود الياس

نط الحبل أحد أهم التمرينات اليومية السهلة التي يمكن الاستعانة بها خلال اليوم لتعزيز الصحة البدنية، واللياقة، ومرونة الجسم وقوته، فهى أحد أهم الرياضات السهلة التي توفر فوائد لا حصر لها.

ذكر تقرير نشر في موقع prevention أن هناك الكثير من التمرينات الصعبة التي يمكن أن تشعر بالكسل أمام الالتزام بها يوميا، ولكن هذا التمرين وهو نط الحبل، سهل وبسيط وأدواته خفيفه، لذا يمكن ممارسته أثناء مشائهدة التلفاز، وبجانب أطفالك.

تابع التقرير موضحا أن هذا التمرين البسيط يساعد على تعزيز كثافة العظام، وزيادة قوتها وصلابتها، كما أنه يعزز من مرونة الجسم ويساعد على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام وقلة كقافتها، مما يعزز من القوة والنشاط، كما يفيد هذا التمرين القلب بشكل كبير، لأنه يساعد على تعزيز صحته من خلال زيادة تدفق الدم وتقوية العضلات.

ومن أبرز فوائد نط الحبل كتمرين يومى بسيط أيضا أنها تعمل على تنظيم ضربات القلب، فهو يقلل من حدة اضطراب ضربات القلب، يعزز أيضا هذا التمرين من تعزيز عملية الاحماء، لانها تمهيد جيد ومثالى قبل التمرينات القوية الرياضية.

يعزز من النشاط وخفة الحركة وقوة الجسم، هذه من أبرز فوائد تمارين الاحماء، كذلك يعزز من توازن الجسم وقوته، ويساعد على الشعور باليقظة والقوة، فضلا عن مرونة الجسم وزيادة التحمل للأحمال الكبيرة.