نقابة العاملين بالسياحة تشيد بجهود الوزارة ومتابعة صرف علاوة يناير

كتبت آية دعبس

استعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في اجتماعه برئاسة محسن أش الله رئيس النقابة وسكرتير الهجرة باتحاد العمال، خطة التحرك النقابي في العام الجديد 2024 لتعظيم أنشطة الخدمات وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين بالمنشآت السياحية و الفندقية.

وشدد المجلس، على مواصلة التعاون مع منظمات الأعمال لتنمية العضوية النقابية ومتابعة صرف العلاوة الدورية من أول يناير مع مراعاة احتسابها على قيمة الأجر الحقيقي للعامل بما لا يقل عن 3500 جنيه.

وأشاد مجلس إدارة النقابة العامة بما عرضه طارق حسين الأمين العام ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة السياحة من نتائج إيجابية للاجتماع الذي عقده أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار بحضور قيادات الوزارة و هيئة مكتب اللجنة النقابية للعاملين بالديوان العام حيث وافق الوزير خلال الاجتماع على زيادة المزايا المادية والمعنوية للعاملين عن طريق احتساب جهود الإثابة في العمل على الأجر الشامل في 2021 بدلاً من أحتسابها على أجور 2019 و إعداد دراسة لرفع قيمة القرض الحسن و تطوير مشروع العلاج للعاملين و أسرهم و منح الحج و العمرة التي تنظمها وزارة السياحة.

كما أشاد مجلس إدارة النقابة بالجهود التي يبذلها وزير السياحة والآثار لخدمة القطاع السياحي و العاملين به مما ساهم في زيادة الإقبال السياحي لمصر في الآونة الآخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.