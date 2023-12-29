اليوم السابع
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نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:09 م
نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات الداخلية
محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" والآخر عميل سيئ النية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.
 
 ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات.
 
▪ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 






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جرائم السرقة

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الامن

الداخلية




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