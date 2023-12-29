نائب بالبرلمان العربى يحرق علم الكيان الإسرائيلى تضامنا مع غزة.. صور

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، أقدم النائب خليل عطية على حرق علم كيان الاحتلال، ردا على جرائمه ومجازره في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال جلسة البرلمان العربي في القاعة الرئيسية للجامعة العربية.

وعقب إحراق علم كيان الاحتلال، داس عطية العلم بقدمه أمام أعضاء البرلمان وأسقطه أرضا.

يأتي ذلك بعد 83 من العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، واستهداف المدنيين والكوادر الصحية والمستشفيات ودور العبادة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 21,507 شهيدا والإصابات إلى نحو 56 ألف مصاب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى الآلاف من المفقودين.