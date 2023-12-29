اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ميقاتى يطالب فرنسا بالضغط بعد تصاعد هجمات إسرائيل على جنوب لبنان

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:00 ص
ميقاتى يطالب فرنسا بالضغط بعد تصاعد هجمات إسرائيل على جنوب لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى
وكالات

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عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى خلال اتصال هاتفى مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عن قلقه من تصاعد العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان واستهداف المدنيين.

واعتبر ميقاتي أنه "من شأن هذا التمادي في الاعتداءات أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة" بحسبما جاء في بين صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وطلب ميقاتي من الجانب الفرنسي "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية" وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا أمس في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.







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