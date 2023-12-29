مرافق إسنا تحرر وتضبط 58 محضرا فى حملات لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات، وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، حيث نجحت الحملة فى تحرير 58 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك بناءاً على تكليفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الإنضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وأسفرت جهود تلك الحملة التى خرجت بمعرفة عبد الرحمن النخيلى مدير مكتب مرافق إسنا، وبمشاركة الشاذلى سعد أحمد مدير الإشغالات بمدينة إسنا، فى ضبط وتحرير 55 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر إشغال طريق، و7 محاضر باعة متجولين، و38 إزالة إدارية.

وخرجت حملة شرطة المرافق بمدينة إسنا، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

فيما عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.



جانب من حملات المرافق بإسنا



حملات مرافق إسنا على الباعة المتجولين



ضبط 58 محضر ومخالفة فى حملات لتحقيق الإنضباط بإسنا



ضبط 58 محضر ومخالفة فى حملات لتحقيق الإنضباط بشوارع إسنا