اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:25 م
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مديرية العمل بأسوان تنظم ندوات السلامة والصحة المهنية بالمعاهد الأزهرية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:24 م
مديرية العمل بأسوان تنظم ندوات السلامة والصحة المهنية بالمعاهد الأزهرية جانب من الفعاليات
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية العمل بأسوان، ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لطالبات المعهد الأزهرى ، ومعهد الأمام متولى الشعراوى للبنين وذلك فى إطار الإهتمام للحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين.

وأقيمت الندوتين تحت عنوان " مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية " ، بالإضافة إلى كيفية تفعيل خطة الطوارىء والإخلاء عند حدوث أى كوارث ، وأهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية.
 
ألقى المحاضرات التعريفية المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، والمهندس طه فتحى مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب أسوان.
 
فيما قدم الطلاب خالص الشكر والتقدير لوزير العمل ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات والمعلومات التى حصلوا عليها للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وخطط الطوارئ والإخلاء فى حالة وقوع أى كوارث أو أزمات وذلك بكافة القطاعات الخدمية.
 
 

 







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اسوان

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