لهواة السياحة النيلية.. هويس إسنا بوابة مرور الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على صور مميزة لعمل هويس إسنا المميز لحظة عبور المراكب النيلية فى قلب المياه من جنوب الأقصر بمدينة إسنا، عبر رحلات الشتاء بين الأقصر وأسوان.

وظهر الهويس بمشاهد مبهرة للسياح المتواجدين على المراكب السياحية التي تعمل بصورة مميزة في الموسم السياحى الشتوى.

وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار الفترة الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافي بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري الكبرى وضمن خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تمت أعمال صيانة دورية لهويسي إسنا الملاحين، وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة، وتمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى، وتم البدء في تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ، حيث تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إن أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري، وتم إدراج هذه الأعمال بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، موضحاً أن الصيانة تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر، وتم العمل فى الصيانة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية، ويتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا إسبوعياً وشهرياً وفق برنامج محدد، حيث يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال، ويقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام 2008، بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة ، ويوجد بالهويس الاضافى عدد (4) بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب ، كما يوجد عدد (4) جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس.