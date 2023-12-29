اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:02 م
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لبنان: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف 6 قرى بالجنوب

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:54 م
لبنان: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف 6 قرى بالجنوب جنوب لبنان
إيمان حنا

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استهدفت قوات العدوان الإسرائيلى، منذ قليل ، قرى فى الجنوب اللبنانى شملت مروحين وجبل بلاط  ورامية واطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، لقصف مدفعي معاد، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها منطقة مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلي خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.

وقام الطيران الإسرائيلى بغارات جوية معادية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد نفذت صباح اليوم عدوانا جويا جنوب لبنان، حيث أطلقت صاروخا موجها على أطراف بلدة يارون، كما دوت صافرات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في أصبع الجليل قبالة الحدود الجنوبية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.







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