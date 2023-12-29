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كل ما تريد معرفته عن أطوال الطرق فى مصر بنهاية 2023

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أطوال الطرق فى مصر بنهاية 2023 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الخاصة باطوال الطرق العام الجاري 2023 . 

وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 165.5 ألف كم عام 2023 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.
 
- بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 130.6ألف كم عام 2023. 
 
- بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 34.9 ألف كم عام 2023.
 
- طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 30.2 ألف كم بنسبة 18.3٪. 
 
- بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 120.6 ألف كم بنسبة 72.8 ٪. 
 
- بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 13.9 ألف كم بنسبة 8.4٪ من الإجمالى عـام 2023.
 
- جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الاولي بأطوال 17.4 الف كم بنسبة 10.5 % تليها محافظة البحيرة  بأطوال 10.8 الف كم بنسبة 6.5 % تليها محافظة الشرقية بأطوال 8.7 الف كم بنسبة 5.2 % و باقي المحافظات بأطوال 128.7 الف كم بنسبة 77.8 %  في عام 2023.
 
 






الجهاز المركزى للاحصاء

جهاز الاحصاء

اطوال الطرق

محاور الطرق

حصاد 2023

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