كبسولة × القانون.. 5 حالات تجيز إعادة نظر الأحكام النهائية

كتب إيهاب المهندس

في أحكام الجنح يصبح الحكم نهائيا في حالة عدم الاستئناف عليه خلال 10 أيام أو تأييده من محكمة جنح مستأنف ، وفي الجنايات يصبح الحكم نهائيا بعد إقراراه من محكمة النقض، وتوجد 5 حالات تجيز إعادة النظر في الأحكام النهائية.

وطبقا للمادة 441 من قانون الإجراءات، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.