قطع المياه عن 6 مناطق بأبو النمرس فى الجيزة من 8 مساء اليوم لـ6 صباح السبت

كتبت مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس" في أبو النمرس"، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 2023/12/29 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 2023/12/30.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع. وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أى معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.