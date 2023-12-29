قافلة طبية مجانية لمكافحة مسببات فقد البصر بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة صناع الخير، قافلة طبية مجانية، لمكافحة مسببات فقد البصر ضمن مبادرة "عنيك في عنيا".

تتضمت القافلة الكشف علي عدد 500 مريض عيون، وصرف علاج لعدد 188 حالة تحويل 35 مريض لإجراء عمليات مختلفة وعدد 200 نظارة وذلك بالمجان تماما.

وأوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، متمثلة في مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية لأمراض أخرى، وسيتم عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستهداف قري حياة كريمة