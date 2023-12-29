اليوم السابع
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قافلة بيطرية بقرى كفر الشيخ لـ 110 ماشية.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:08 م
قافلة بيطرية بقرى كفر الشيخ لـ 110 ماشية.. صور جانب من القافلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية بالقرى والعزب التي تفتقر إلى هذه الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى تنظيم القافلة الطبية بقرية القبائل بمركز دسوق، وذلك في إطار تنشيط العمل بالوحدات وتقديم الخدمة بالقرى والعزب التي تفتقر إلى الخدمات العلاجية البيطرية، ووقعت القافلة الكشف على 15 حالة باطنة، وعلاج 46 حالة دواجن، كما تم أيضا تحصين عدد 49 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى والعزب التي تفتقر إلى الخدمات العلاجية البيطرية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.

 

أعضاء القافلة البيطرية
أعضاء القافلة البيطرية

 

تقديم الخدمات البيطرية بقرية
تقديم الخدمات البيطرية بقرية

 

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية

 







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